Кобби Майну и Коул Палмер вошли в число «Людей года» по версии британского GQ – без стильной фотосессии не обошлось🤩

Звезды «Челси» и «МЮ» Коул Палмер и Кобби Майну примерили стильные образы для фотосессии GQ для номера, посвященного «Людям года» по версии британского издания.

Товарищи по сборной Англии оделись в Burberry, Dior и Louis Vuitton для съемки в лондонской студии.

После съемки Палмер пошутил, что обычно он просто носит спортивные штаны и в них гораздо комфортнее.

Майну больше привык к дорогим брендам мужской одежды, таким как Enfants Riches Deprimes, Chrome Hearts и Bottega, но поспешил отдать должное своему коллеге.

«Я видел тебя в джинсах, братан», - заметил Кобби.