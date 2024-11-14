Хуммельс подколол уволенного тренера одним постом – сыграл при нем всего 23 минуты

Три дня назад «Рома» уволила главного тренера Ивана Юрича после ряда неудачных результатов.

Матс Хуммельс, перешедший в «Рому» летом, с трудом получал регулярное игровое время при хорвате. Похоже, что Хуммельс доволен решением клуба расстаться с тренером.

Хуммельс написал в соцсетях загадочный пост. Он опубликовал фотографию себя на телефоне и озаглавил ее так: «Я последние 72 часа».

Немецкий защитник сыграл всего 23 минуты при Юриче. Возможно, при новом главном тренере Клаудио Раньери мы будем видеть его на поле чаще.