Родри назвал двух самых сложных соперников. Один из них Месси, а второй играет в АПЛ

В прошлом на вопрос о самом сложном сопернике, который ему противостоял, хавбек «Манчестер Сити» и последний обладатель «Золотого мяча» Родри называл только Лионеля Месси. Однако теперь испанец поменял мнение.

Один из испанских журналистов спросил у футболиста, какой игрок доставляет ему больше всего проблем на поле.

«Я бы сказал, что это Лео Месси, но в АПЛ сложнее всего играть против Салаха в его лучшей форме. Каждый матч на «Энфилде» − это как ходить по лезвию, это очень тяжело».

Сейчас обладатель «Золотого мяча» травмирован, а его команда испытывает некоторые проблемы. «Сити» проиграл четыре раза подряд, на пять очков отстает от «Ливерпуля» в АПЛ.

Против «Ман Сити» у Мо Салаха прекрасный послужной список: 21 игра, 11 голов и 6 голевых передач. Больше он забивал только «МЮ» (15 мячей), «Тоттенхэму» и «Вест Хэму» (по 12).

Родри и Салах пересекались на поле тринадцать раз. На счету египтянина три победы, а испанца − четыре.