😆 Невилл оценил удар Каррагера на карточке из Ultimate Team. Джейми обиделся, но не из-за того, о чем вы подумали 😂

Гари Невилл и Джейми Каррагер продолжают бесконечную серию взаимных подколов на одном из главных каналов британского телевидения.

В этот раз отличился Невилл, которого попросили оценить удар Каррагера в стиле карточек EA FC Ultimate Team. Ранжирование от 1 до 99. И Гари выбрал 62 - довольно слабый показатель, будем честны.

Каррагер был возмущен: «Ты ничего не понимаешь!»

«Сколько у тебя голов за карьеру?» - спросил Невилл. «Пять. За 737 матчей», - ответил экс-защитник «Ливерпуля».

А оказалось, что EA Sports оценили удар «скаузера» на 54.

Сколько дали бы вы?