📸Экс-девушка Мак Аллистера потребовала у хавбека компенсацию за совместное проживание за границей. Стоп, что? 🤯

Игрок «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер не так давно начал новые отношения, но его догнала старая любовь.

В прошлом Мак Аллистер встречался с инфлюенсером Камилой Майян, у которой сотни тысяч подписчиков в соцсетях (742 тысячи только в инстаграме и 900 тысяч в тиктоке), но расстался с ней через несколько дней после триумфального финала чемпионата мира 2022 года. Хотя после награждения они фотографировались вместе.

Спустя два года Алексису прилетел иск, причем с очень странной мотивацией: девушка требует от Мак Аллистера компенсацию за те годы, которые они жили за границей как пара. Кроме того она обвиняет футболиста в измене и что он отказывается отдать ее вещи.

Алексис Мак Аллистер уже прокомментировал происходящее: «Больше никакого общение у нас не было. Она выбрала свой путь, я выбрал свой, вот и все. Что касается остального (иска), то все находится в суде, где и должно быть. Мы ждем. Думаю, что это нормально в отношениях: она приняла решение выйти в свет и обнародовать то, что она чувствует, или что, по ее мнению, произошло. Но я знаю, как все было на самом деле, поэтому я спокоен».

Недавно аргентинский хавбек завел новый роман. Его избранницу зовут Айлен Кова.

«У нас все хорошо, мы счастливы, строим нашу жизнь в Англии, наслаждаемся ей вместе».

Интересно, что адвокат экс-девушки Мак Аллистера опроверг сообщение о том, что его подопечная слила информацию о происходящем в интернет. Он сказал, что это сделал хавбек «Ливерпуля», да и вообще дело тянется уже полтора года.

«Процедура примирения закрыта, но никакого соглашения не было. Иск подали уже давно, и дело началось более полутора лет назад».