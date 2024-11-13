Майну назвал четырех легенд, которые его вдохновляют. В список вошел экс-игрок «Ман Сити»

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну стал героем нового интервью журнала GQ. Хавбека спросили о том, кто из действующих игроков и тех, кто уже завершил карьеру, его вдохновляют.

«Мне нравится наблюдать за Бускетсом, за тем, как он разворачивает игру. [Нравятся] такие игроки, как Зеедорф, Модрич», − сказал 19-летний футболист.

Недавно Пол Скоулз сравнил стиль Майну с другим легендарным для «Мадрида» игроком − Зинедином Зиданом. Но как видим, Модрич для Майну ближе, а он в два с лишним раза старше, чем Кобби. Бускетс также, как и Лука, продолжает играть, деля поле в «Интер Майами» с Лео Месси и Луисом Суаресом.

Четвертым игроком, который вдохновляет молодого хавбека «МЮ», стал Яя Туре. «Мне нравится, как он играл раньше», − сказал Майну.

Игроки, которых выбрал Кобби, в общей сложности провели в еврокубках 513 матчей, выиграли 14 Лиг чемпионов и «Золотой мяч». Майну учится футболу у правильных людей.