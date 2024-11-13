Десять лучших команд Европы по среднему количеству забитых голов. В топ вошли неожиданные клубы

Пока европейский футбол ушел на международный перерыв, можно немного выдохнуть и взглянуть на различную статистику. Во многих странах чемпионаты стартовали в конце лета и в лигах провели примерно одинаковое количество туров.

В удобную таблицу собрали лучшие клубы из топ-10 сильнейших чемпионатов Европы и сортировали команды по количеству среднего количества голов, забитых в каждой игре. Учитывали не только матчи и голы в домашних чемпионатах, но и еврокубках.

В тройку лучших вошли лидер Ла Лиги «Барселона» − 3,24 гола за матч, представитель португальской лиги «Спортинг» − 3,2 мяча за матч, и обладатель первого места в Бундеслиге «Бавария» − 3,14 гола за матч.

Далее идут «ПСВ», «Галатасарай», «Челси», «Аякс», «Бенфика», «Айнтрахт» и только потом «ПСЖ».

В последнюю столбец добавили игроков, которые внесли наибольший вклад в голевой успех своих команд. Здесь среди лидеров Харри Кейн (24 очка по «гол плюс пас»), Рафинья и Виктор Дьокереш ( по 22), а также Роберт Левандовски и Омар Мармуш (по 21).

Индивидуальная статистика некоторых футболистов впечатляет, ведь позади в лучшем случае только треть матчей. Некоторые сыграют даже больше.