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«Мне было неловко отвечать ему, он тоже должен был выиграть». Родри – о самом волнительном поздравлении с «Золотым мячом»

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В интервью El Partidazo de COPE полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о самом чувственном для него поздравлении после победы в голосовании на «Золотой мяч»:

«Поздравление, которое меня больше всего взволновало — это поздравление Иньесты. Что мне сказать Иньесте? Он должен был его получить. Он лучший в истории нашей страны, и мне было неловко отвечать ему».

Иньеста дважды был особенно близок к «Золотому мячу». В 2010-м забил победный в финале чемпионата мира, но стал вторым после Лео Месси. В 2012-м занял третье, хотя был признан лучшим игроком Евро-2012, где Испания защитила титул чемпиона Европы, а также был одним из творцов триумфального сезона «Барселона». Но награду снова получил Месси, установивший рекорд по числу забитых мячей за календарный год.

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