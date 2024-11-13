Лишь один футболист выиграл все шесть главных трофеев – такого нет даже у Месси и Роналду. Но вы наверняка о нем забыли

Завоевать полный комплект самых престижных футбольных трофеев — мечта, которая остается недостижимой даже для лучших из лучших. Ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду, несмотря на грандиозные карьеры, не собрали полную коллекцию клубных и международных титулов.

Есть лишь один футболист, которому это удалось — Педро Родригес. Единственный в истории, кто выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, чемпионат Европы и чемпионат мира.

Испанец прославился универсальностью, скоростью и важными голами. Хотя в последние годы вы вряд ли часто о нем слышали. Именно в «Барселоне» он сделал себе имя, став частью легендарной команды Пепа Гвардиолы и взяв с ней требл.

Его первый сезон с «Барселоной» стал историческим — Педро стал первым игроком, который забил во всех шести турнирах за сезон: Ла Лиге, Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

После успешных лет в «Барселоне» Педро продолжил карьеру в английском «Челси», где также стал важной частью команды и помог клубу выиграть Премьер-лигу и Лигу Европы. Позднее он перешел в «Рому», а затем в «Лацио».