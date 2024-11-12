Бергвейн выбрал лучшего футболиста мира – у вас нет шансов угадать 😲

Полузащитник «Аль-Иттихада» Стевен Бергвейн принял участие в очередном опросе журнала GOAL, в котором ему довелось выбирать лучшего футболиста из предложенной пары.

Тема, не будем скрывать, заезженная. А победители всегда предсказуемые. Разумеется, чаще всего побеждают Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Но голландец превзошел все ожидания. Смотрите сами.

Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк, Кевин де Брюйне – никто не одолел Нголо Канте.

И да, вы правы, Бергвейн и Канте – одноклубники. Но только ли в этом дело?

Достойный кандидат?