Бергвейн выбрал лучшего футболиста мира – у вас нет шансов угадать 😲
Полузащитник «Аль-Иттихада» Стевен Бергвейн принял участие в очередном опросе журнала GOAL, в котором ему довелось выбирать лучшего футболиста из предложенной пары.
Тема, не будем скрывать, заезженная. А победители всегда предсказуемые. Разумеется, чаще всего побеждают Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Но голландец превзошел все ожидания. Смотрите сами.
Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк, Кевин де Брюйне – никто не одолел Нголо Канте.
И да, вы правы, Бергвейн и Канте – одноклубники. Но только ли в этом дело?
Достойный кандидат?