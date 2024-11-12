Бруну Фернандеш − лидер «МЮ». С момента его дебюта только один игрок АПЛ набрал больше по «гол + пас», чем он

Капитанская повязка на плече португальского хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша подчеркивает, что он лидер не только в раздевалке, но и на поле. Он один из лучших игроков команды и статистика за «красных дьяволов» подтверждает это.

С момента дебюта Фернандеша за «МЮ», который состоялся 1 февраля 2020 года в матче против «Вулверхэмптона», только один игрок в АПЛ набрал больше очков по системе «гол + пас», чем Бруну.

Это Мохамед Салах из «Ливерпуля»,, который наколотил практически 200 баллов − 134 гола и 64 голевые передачи.

В небольшой топ попало еще двое игроков: у Кевина Де Брюйне из «Ман Сити» меньше голов (83 против 55), но больше голевых передач (84 против 72), а у Сон Хын Мина из «Тоттенхэма» наоборот − больше голов (86 против 83), но меньше пасов (47 против 72).

Довольно сложно представить современный «Манчестер Юнайтед» без Бруну Фернандеша. В АПЛ он перебрался из «Спортинга» за 65 млн евро.