😳 Мората называл Родри тупым, считая, что тот мог бы выиграть «Золотой мяч» при наличии соцсетей. И теперь хавбек «Сити» ответил Альваро 😤

Обладатель «Золотого мяча» Родри вспомнил упрек партнера по сборной Испании Альваро Мораты.

«Мората всегда говорил мне: «Ты тупой. Если бы у тебя были соцсети, то ты бы уже получил «Золотой мяч».

И как только я выиграл его, то написал Альваро: «Смотри, «Золотой мяч» в моих руках и никаких социальных сетей!» - заявил Родри.

Соцсети разделились.

💭 «У Винисиуса есть аккаунты в соцсетях на всех платформах, но нет «Золотого мяча». У Родри нет соцсетей, но есть «Золотой мяч».

Роналду на каждой платформе - пять «Золотых мячей». Месси нет в твиттере - восемь «Золотых мячей».

Чтобы его выиграть, вам нужны не только социальные сети»

💭 «Он на самом деле хорош. В отличие от Роналду, который построил футбольную карьеру в соцсетях».

💭 «Тебе не нужно было делать ничего. Шейхи устроили антимадридский пиар - дело в шляпе».

💭 «Дело не в том, есть ли социальные сети или нет, а в том, что ты украл награду».

💭 «Да уж, ну ты и скромняга.

Умыл?