🎥Вингер «Депортиво» мог летом перейти в клуб АПЛ. Футболист отказался по очень забавной и необычной причине

Летом «Брайтон» искал варианты усиления состава. Команда нуждалась в игроках на многие позиции, в том числе на один из флангов атаки.

Селекционный отдел клуба предложил подписать 19-летнего правого вингера «Депортиво» Давида Мелью. В его контракте была оговорка о клаусуле и в СМИ появилась информация, что британская команда готова активировать этот пункт.

В разгар обсуждения новостей футболист решил провести в соцсетях кулинарный стрим. На него пришло много болельщиков «Депортиво», которых интересовал только один вопрос: перейдет ли Давид в «Брайтон» и если да, то когда.

На стрим пришел 27-летний одноклубник Мельи Уго Рама, который написал такой комментарий: «Как он по вашему собирается поехать в «Брайтон», если он даже не знает, где это». По итогу вингер остался в клубе из испанской Сегунды.

В эти выходные Давид Мелья продлил контракт с родным клубом до 2029 года. На пресс-конференции его спросили, по какой причине летом он отказался переезжать в «Брайтон». Парень ответил честно или сделал отсылку, которая стала локальным мемом: «Как сказал Уго, я не знаю, где находится «Брайтон».