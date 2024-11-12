🎥 Экс-игрок «Барсы» выбрал футболиста, который лучше Ямаля. У фанатов клуба явно будут вопросы
Воспитанник и бывший вингер «Барселоны» Франсиско Карраско стал гостем El Churingгuito. Там ему предложили поучаствовать в известном флешмобе «Молчи, если не согласен».
Карраско задали следующий вопрос − «Футболист, которого ты считаешь лучше, чем Ламин Ямаль». Вот как реагировал на различных игроков Франсиско:
Родриго? – 🤐
Арда Гюлер? – 🤐
Фил Фоден? – 🤐
Харри Кейн? – 🤐
Коул Палмер? – 🤐
Джуд Беллингем? – 🤐
Винисиус Жуниор? – 🤐
Килиан Мбаппе? – *заговорил*
А вы согласны с таким выбором? Пишите в комментариях.