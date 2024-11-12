🎥 Экс-игрок «Барсы» выбрал футболиста, который лучше Ямаля. У фанатов клуба явно будут вопросы

Воспитанник и бывший вингер «Барселоны» Франсиско Карраско стал гостем El Churingгuito. Там ему предложили поучаствовать в известном флешмобе «Молчи, если не согласен».

Карраско задали следующий вопрос − «Футболист, которого ты считаешь лучше, чем Ламин Ямаль». Вот как реагировал на различных игроков Франсиско:

Родриго? – 🤐

Арда Гюлер? – 🤐

Фил Фоден? – 🤐

Харри Кейн? – 🤐

Коул Палмер? – 🤐

Джуд Беллингем? – 🤐

Винисиус Жуниор? – 🤐

Килиан Мбаппе? – *заговорил*

А вы согласны с таким выбором? Пишите в комментариях.