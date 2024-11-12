«Что ты сказал..?!». Поль Погба отреагировал на советы Патриса Эвра по его дальнейшей карьере

Поль Погба встретился с Патрисом Эвра спустя месяц после того, как получил совет от своего бывшего товарища по сборной Франции и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом месяце Эвра предположил, Погба следует рассмотреть возможность возвращения во Францию и объединиться с Мейсоном Гринвудом в «Марселе», как только его бан закончится.

Победитель чемпионата мира добился сокращения своего четырехлетнего отстранения от футбольной деятельности до 18 месяцев после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). В результате француз сможет возобновить карьеру в марте 2025 года.

Хотя Погба будет готов выйти на поле в следующем году, маловероятно, что он снова сыграет за «Ювентус», гиганты Серии А хотят расторжения его контракта.

Ходили слухи о том, что француз может присоединиться к Лионелю Месси МЛС, однако Эвра твердо уверен, что следующим пунктом назначения полузащитника, где он сможет возродить свою карьеру, должен стать «Марсель».

На фоне слухов о его следующем шаге, 31-летний игрок встретился со своим бывшим коллегой лично. Погба выложил фото с Эвра и пошутил в подписи: «Что ты сказал..?!».

А где вы видите идеальное продолжение карьеры Поля Погба? Пишите в комментариях.