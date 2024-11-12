Реакция Джейдона Санчо на вопрос о том, вернется ли он в «Манчестер Юнайтед», завирусилась в сети

Джейдон Санчо вернулся в «Юнайтед» летом после аренды в «Боруссии Дортмунд» и, похоже, наладил отношения с Эриком тен Хагом после крупной ссоры.

Он был с «красными дьяволами» на предсезонке и даже участвовал в матче за Суперкубок Англии.

Несмотря на то, что Тен Хаг сказал, что он «доволен» Санчо, в день закрытия трансфера вингер подписал контракт с «Челси» на правах аренды с обязательством выкупа.

После ничьей 1:1 между «Арсеналом» и «Челси» в воскресенье Санчо покидал «Стэмфорд Бридж», когда один из болельщиков спросил его, вернется ли он на «Олд Траффорд» раз теперь Тен Хаг больше не является тренером клуба.

«Тен Хаг ушел, ты вернешься в «Юнайтед»?».

Санчо не ответил и продолжил свой путь, а другой болельщик влез в кадр и заявил, что Джейдон с «Челси» на всю жизнь».

Переход Санчо в «Челси» — это аренда, но «синим» придется заплатить от 20 до 25 миллионов фунтов, чтобы выкупить его в конце сезона, если они закончат в топ-14 в АПЛ.