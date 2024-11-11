😳 В команде недели АПЛ четыре игрока «МЮ». Фанаты не понимают, зачем им нужен Аморим... 😑

Стала известна команда недели очередного тура АПЛ по версии Whosсored.

Наибольшее представительство получили «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» заработали сразу четыре места в сборной тура: Лисандро Мартинес, Нуссаир Мазрауи, Бруну Фернандеш и Амад Диалло.

А сегодня «Юнайтед» покинул Руд ван Нистелрой, напрямую причастный к успеху. Теперь командой будет руководить Рубен Аморим.

У фанатов появились закономерные вопросы.

💭 «Сразу четыре игрока. Мы могли вернуться...»

💭 «Почему же они не были так хороши при Эрике тен Хаге?»

💭 «Руд лучше, чем тен Хаг».

💭 «МЮ» везде. И зачем нужен Аморим?»

💭 «Готов поспорить, что если Аморим потерпит неудачу, то они позовут Руда».

💭 «Теперь Аморима будут постоянно этим попрекать».

💭 «Руд сделал себе имя на долгое время».