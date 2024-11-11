Бэйби бум: трое топовых футболистов объявили о пополнении в семействе 🐣

Португальский нападающий Рафаэл Леау объявил в августе, что станет отцом.

В прошедшем матче «Милана» с «Кальяри» Леау оформил дубль и посвятил его уже случившемуся пополнению в семействе – у футболиста и его девушки Инес Ребело родились близнецы Леонардо и Тиаго.

Еще одна радостная новость пришла из семьи Янника Караско. Игрок саудовского «Аль-Шабаб» и его жена, бывшая «Мисс Бельгия» Ноэми, ждут второго ребенка.

Пара вместе уже семь лет и воспитывает сына.

Дарвин Нуньес тоже скоро снова станет отцом! Звезда «Ливерпуля» и его девушка Лорена, которая старше футболиста на 9 лет, ждут второго общего ребенка.

В январе 2022 года у пары родился сын.

Ранее девушка была замужем за бывшим футболистом «Барселоны» Алейшем Видалем, у них есть общая дочь.