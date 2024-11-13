Футбол – повод выйти из дома для людей с инвалидностью. Вот их истории

Любовь Курчавова – с монологами болельщиков ЦСКА.

Футбол способен зарядить энергией жизни тех, кому куда сложнее, чем большинству из нас. Нередко людям с инвалидностью нужно преодолеть массу препятствий, чтобы просто выйти из дома. Поэтому и возможность поболеть за любимый клуб на стадионе – это большое событие в их жизни.

У ЦСКА есть целое объединение для таких болельщиков – КБИ, или Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью. Что он делает?

Создает комфорт на стадионе (тифлокомментарий, пледы, чай и заниженная стойка билета и не только), помогает с выездами в другие города, при необходимости организовывает такси, приглашает знаменитостей на сектор, проводит экскурсии по «ВЭБ Арене», а также конкурсы, квизы и онлайн-встречи.

RUTUBE и ЦСКА выпустили фильм об этом сообществе – «Двенадцатый из ЦСКА» . Чтобы познакомиться с членами клуба, мы записали монологи пяти болельщиков, жизнь которых изменил КБИ.

Марина Королева: «На стадионе ты среди своих. Мы такие же, как и все. Только немножко сильнее»

– Я живу в Иваново, на футбол езжу на «Ласточке». Не утомляет – наоборот, по кайфу. Очень люблю ЦСКА, поэтому готова ради него на все. По другим поводам в Москву не выбираюсь: раньше ездила во всякие клиники, когда нужно назначить новые препараты.

Я уже 21-й год болею за ЦСКА – с самого дебюта Игоря Владимировича [Акинфеева] 29 марта 2003 года. Сидели с папой в деревне, щелкали телевизор. И случайно попали на этот матч. Мне тогда еще не было двенадцати лет. Увидела его и влюбилась.

Папа всегда болел за «Динамо», поэтому был недоволен, что я за ЦСКА. Даже поругались. Но потом помирились: он просто еще не знал, что мы с динамиками друзья. Мой муж тоже стал болельщиком ЦСКА.

Когда узнала про клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью, я была еще инвалидом третьей группы. Было как-то не по себе, думала: как это я предам гласности свой статус? А сейчас я инвалид первой группы, и мне на все наплевать. Так получилось из-за того, что меня в больнице неправильно полечили: накапали нужный препарат и ненужный – тот, на который непереносимость. А болею я рассеянным склерозом, который проявился в 2011-м. Мужу тогда все друзья говорили бросить, и он, конечно, бросил – но не меня, а их.

В 2023-м мы впервые побывали на стадионе. Очень нравится атмосфера. Там находишься среди своих, общаешься с людьми, которые со мной на одной волне. Такие же, как и я, – с ограниченными возможностями здоровья. Мы вроде бы такие же, как все – только немножко сильнее. Так понравилась эта мысль, что я приняла ее на веру.

В клубе болельщиков ЦСКА с инвалидностью я нашла новых друзей. Ко мне постоянно добавляются новые люди со словами: «Я из КБИ». Общение помогает отвлекаться от занятий ногами – нужно встать, чтобы снова посетить любимый стадион.

Все еще будет хорошо. Как сказал мой массажист, который приходил час назад: «Плохо» всем уже надоело, так что, Марина, все будет хорошо».

– У вас есть татуировка, связанная с ЦСКА.

– Всегда хотелось еще одну татуировку – всего у меня их четыре. Это мой любимый клуб, почему бы не набить его на руке?

Самая важная моя цель – увидеться с Игорем Владимировичем, сфоткаться и взять у него автограф. Пока не получилось, но ничего. Подожду.

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История Марины Королевой еще подробнее рассказана в фильме «Двенадцатый из ЦСКА» – его можно посмотреть на RUTUBE.

Наталья Сидорочкина, мама Ярослава: «Благодаря КБИ жизнь изменилась. Всю неделю перед матчем сын учится только на 4 и 5»

– Моему сыну Ярославу 12 лет. У него ахондроплазия – проще говоря, он карлик: нормальное туловище, чуть увеличенная голова, укорочены и верхние, и нижние конечности.

Летом прошлого года он нашел во вконтакте экскурсии по стадиону для людей с инвалидностью. Очень просил записаться, поэтому поехали. Сразу после экскурсии с нами связались из КБИ, и мы начали ездить – сейчас почти не пропускаем домашние матчи. Ездим на электричке, метро и автобусе – уже привыкли.

Вообще, мы давно болеем за ЦСКА – я даже беременная ездила на стадион, а папа часто брал Ярослава на матчи, когда тот был маленьким. Другой команды для нас не существует. Я и его приучила, что команду надо поддерживать всегда, даже если она проигрывает. Но, в какой фонд бы я ни писала, нас не могли свести с клубом. Так что Ярослав все мечты исполнил сам – уже даже встречался с футболистами.

Конечно, круг общения благодаря КБИ расширился. Ярослав познакомился и с детишками, и со взрослыми. Для него это дорогого стоит – он прямо тянется туда. С некоторыми членами КБИ дружим и за пределами стадиона.

Конечно, благодаря КБИ жизнь изменилась. Мы ездили в Нижний Новгород большой компанией, еще теперь у нас всегда матчи. Ярослав учится в шестом классе. Если он знает, что на выходных игра, то всю неделю будет учиться на 4 и 5, без напоминаний выполнять домашнее задание. В КБИ Ярослав едет ради особой атмосферы и общения. Его это стимулирует.

Евгений Пилипенко: «КБИ вытащил меня из зоны комфорта и помог показать, что инвалидность не приговор»

– Я флегматик – не очень люблю перемены и новые ощущения. Но как любитель футбола ставил цель побывать на стадионе. Только вот в силу темперамента откладывал на потом.

Как-то раз увидел на ютубе ЦСКА видео о КБИ. Меня очень заинтересовала возможность оказаться с такими людьми, как и я сам. Понимал, что мне там будет очень комфортно. Так я поехал на первый гостевой матч – с «Уфой».

Там я получил феноменальные эмоции от увиденного: фанаты, кричалки и живой футбол. Там я нашел друзей. Скоро Елена [Попова, руководитель КБИ] пригласила меня в Москву с сопровождающим на нашу замечательную «ВЭБ Арену». Меня это раскрепостило, и я стал часто приезжать в Москву, знакомиться с другими членами КБИ и заводить новых друзей. Также очень важным для меня было приглашение на посещение сборов ЦСКА в Турции. Там я провел четыре дня, полных веселья, общения и интересных новых друзей.

КБИ для меня – не просто организация. Это то, что вытащило меня из зоны комфорта, заставило испытать что-то новое, побудило путешествовать в другие города, завести новых крутых друзей и показать другим, что инвалидность не приговор.

Олеся Кадырова: «КБИ – глоток воздуха. Остается меньше времени, чтобы грустить»

– У меня приобретенная травма: в четыре года упала в бассейне с лестницы. Болела спина, отнимались ноги. Долго не могли определить диагноз. Через два года пришлось делать операцию, а она прошла неудачно. Итог – паралич нижних конечностей.

Болею за ЦСКА уже больше трех лет. Привел друг, который поддерживает команду уже 25 лет, хотя живет в Казахстане. Я как-то включила «Матч ТВ» и тоже заразилась. До этого смотрела футбол с папой и братом, но никого конкретно не поддерживала. А тут полюбила ЦСКА. Потом друг рассказал о возможности съездить на стадион. Побаивалась, но все прошло отлично: мне организовали специализированное такси. Удивилась, что для людей с инвалидностью выделен такой огромный сектор. На матче испытала восторг – шикарный стадион, прекрасные болельщики. Непередаваемо.

Вживую можно по-настоящему погрузиться в матч и переживать вместе с остальными болельщиками. На стадионе смотреть футбол намного интереснее, захватывает. Как сказала Лена [Попова, руководитель КБИ]: «Я вам показала, что нет никаких преград – есть и доступная среда, и все возможности. Приезжайте поболеть». Спасибо ей за это. В этом году я дважды была на стадионе – и оба раза мы победили. На вторую игру приехал тот самый друг из Казахстана – было очень приятно встретиться вживую.

Мы в КБИ уже как родные – знаем все проблемы, сопереживаем, поддерживаем. Это сообщество – дополнительный глоток воздуха, который дает стремление к интересной, веселой, нескучной жизни. Остается меньше времени, чтобы грустить.

Роман Ковбасенко, который благодаря КБИ вернулся на стадион спустя 20 лет: «Когда приезжаю, снова хочется жить»

– С детства все мои друзья болели за ЦСКА. Так и понеслось.

Первый выезд – в 15 лет. Поехали с сестрой в Санкт-Петербург. Я тогда был здоров, поэтому ездил на все домашние матчи по возможности. Тогда, если честно, все было поинтереснее. Дрались.

В 1999-м закончил школу, потом пошел в поварскую школу, поэтому стал реже ходить на стадион. Работал в ресторане, учился в институте.

Я был фанатом до 2004-го. Поскольку постоянно дрался, много раз получал сотрясение мозга. Начались серьезные проблемы со здоровьем. Стал плохо ходить – сначала просто прихрамывал. И боялся – когда в метро или около стадиона оказывался в потоке людей, чувствовал себя очень некомфортно. Из-за этого перестал ездить на футбол – страшно. Смотрел по телевизору как дурачок.

У меня рассеянный склероз – диагноз поставили в 2014-м. С каждым годом мне все труднее ходить. Не знаю, пройду ли сейчас пять метров.

Однажды в реабилитационном центре ко мне подъехал мужчина. А я всегда хожу в одежде с эмблемой ЦСКА, так что по мне все понятно. Он и рассказал о клубе болельщиков с инвалидностью. Тот день изменил все. Если честно, я снова начал жить. Мы в КБИ все знакомы – с кем-то поздороваешься, с кем-то поболтаешь. Очень здорово и приятно. Оба телефона забиты контактами из ЦСКА и КБИ – постоянно общаемся. Такой кайф!

Первое время мне помогали приезжать на стадион, а потом стыдно стало, не хотелось наглеть. Так начал самостоятельно ездить на такси. Один побаиваюсь ездить на общественном транспорте.

Двадцать лет я не был на стадионе. Я и так никогда не сдавался, но с появлением КБИ вообще перестал обращать внимание на болячки. У меня одна цель: поехать на футбол. Ради этого коплю деньги – единственное, на что откладываю с пенсии. Футбол, конечно, много денег съедает, но я лучше их потрачу так, чем как-то еще. Потому что, когда приезжаю на стадион, снова жить хочется.

Еще у меня есть ютуб-канал на 108 подписчиков, на котором я показываю людям с ограниченными возможностями, что можно не сдаваться и поддерживать форму. Там мои тренировки в домашних условиях. Я постоянно дома занимаюсь – очень нравится. Уже больше 14 лет тренируюсь. Но сейчас сложно снимать: в обоих телефонах забита память. Купить карту памяти не могу – дорого. 6 тысяч стоит. Теперь скидываю на ютуб только отрывки, чтобы аудитория меня не теряла. Или, может, телефон новый куплю.

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Посмотреть фильм «Двенадцатый из ЦСКА» можно здесь .

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Марина Королева, Наталья Сидорочкина, Евгений Пилипенко, Олеся Кадырова, Роман Ковбасенко.

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