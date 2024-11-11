«Какая детская ошибка!» Защитник «Арсенала» не смог с первого раза выполнить распространенный стандарт

В этом сезоне «Арсенал» уже несколько раз обидно проиграл − 0:1 «Ньюкаслу» и 0:2 «Борнмуту». В последнем туре команда Микеля Артеты играла против «Челси» и вновь потеряла очки, забив при этом первой − 1:1.

Единственное, что может радовать тренера и болельщиков, это приятная статистика: «Арсенал» не проигрывает клубам «большой шестерки» в АПЛ с прошлого сезона. Серия длится 14 матчей.

Когда счет на табло матча с «Челси» был 0:0, произошел курьезный эпизод. Футболисты «Арсенала» получили право на вброс мяча из аута рядом с воротами «синих». Таких ситуаций в игре обычно немало, выполнять его взялся защитник Юрриен Тимбер.

Первые движения он делал как по учебнику, но затем что-то пошло не так и мяч просто вывалился у него из рук и даже не оказался в игре.

Майкл Оливер разрешил повторить попытку, руководствуясь Правилом 15 IFAB. Хотя игроки «Арсенала» двинулись назад, видимо думая, что теперь право ввести мяч перейдет к «Челси».

Болельщики предположили, что Тимбер сделал это специально, чтобы подождать возвращения Кая Хавертца.