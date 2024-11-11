Красиво: Виктор Осимхен поддержал травмированного Икарди во время матча Турецкой Суперлиги🤝

Вчера вечером в Турецкой суперлиге «Галатасарай» обыграл «Самсунспор» на домашнем стадионе. Матч завершился со счетом 3:2, а одним из его героев стал Виктор Осимхен, оформивший дубль.

Виктор забил на 3-й и 55-й минутах игры, а свой первый гол он посвятил одноклубнику - Мауро Икарди. Осимхен попросил выдать ему футболку травмированного товарища и продемонстрировал ее стадиону, а также приложил руки к ушам, повторив фирменное празднование Мауро. Благодарный аргентинец радовался на трибунах.

Напомним, что Мауро выбыл минимум до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки правого колена, а также повреждение мениска. Аргентинец получил страшную травму во время матча Лиги Европы между «Галатасарем» и «Тоттенхэмом» (3:2).

В этом сезоне форвард забил 4 мяча в 7 матчах чемпионата Турции.