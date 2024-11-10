🔥 Де Дзерби на старте сезона показал футболистам «Марселя» предложение от «МЮ», добавив, что выбрал страсть ❤️🔥, а не деньги. Сейчас они в зоне ЛЧ
Де Дзерби - гений мотивации. Сейчас вы поймете, о чем речь.
L'equipe пишет, что итальянец, возглавивший летом «Марсель», перед стартом сезона Лиги 1 показал футболистам копию (или фото) предложения «Манчестер Юнайтед».
Одновременно он сказал игрокам: «Здесь я мог бы быть, если бы не поставил страсть выше денег. Я приехал в «Марсель» за страстью».
Фанаты «МЮ» пытаются найти позитив.
💭 «Он бы не справился с «Юнайтед». Рад, что он отклонил предложение. Аморим подходит лучше».
💭 «Теперь эти игроки будут смотреть на него по-другому. Они скажут: «Да, он трус».
💭 «Все к лучшему».
💭 «Снимаю шляпу перед Роберто Де Дзерби за то, что выбрал страсть вместо фунтов!»
💭 «Ложь, «Юнайтед» не рассматривал уход тен Хага».