🔥 Де Дзерби на старте сезона показал футболистам «Марселя» предложение от «МЮ», добавив, что выбрал страсть ❤️‍🔥, а не деньги. Сейчас они в зоне ЛЧ

Де Дзерби - гений мотивации. Сейчас вы поймете, о чем речь.

L'equipe пишет, что итальянец, возглавивший летом «Марсель», перед стартом сезона Лиги 1 показал футболистам копию (или фото) предложения «Манчестер Юнайтед».

Одновременно он сказал игрокам: «Здесь я мог бы быть, если бы не поставил страсть выше денег. Я приехал в «Марсель» за страстью».

Фанаты «МЮ» пытаются найти позитив.

💭 «Он бы не справился с «Юнайтед». Рад, что он отклонил предложение. Аморим подходит лучше».

💭 «Теперь эти игроки будут смотреть на него по-другому. Они скажут: «Да, он трус».

💭 «Все к лучшему».

💭 «Снимаю шляпу перед Роберто Де Дзерби за то, что выбрал страсть вместо фунтов!»

💭 «Ложь, «Юнайтед» не рассматривал уход тен Хага».