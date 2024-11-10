«Ливерпуль» почти договорился с «Реалом» о трансфере Тчуамени. Есть шанс, что игрок сменит клуб уже в январе
Портал TEAMtalk утверждает, что «Ливерпуль» близок к договоренности с мадридским «Реалом» о трансфере Орельена Тчуамени.
Также известно, что «скаузеры» уже ведут переговоры с агентом игрока.
Ожидается, что трансфер состоится летом, но красные попробуют подписать француза уже зимой. Сам игрок открыт к переходу, Карло Анчелотти одобрил уход хавбека.
Испанская пресса считает, что сумма трансфера составит примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, «Мадрид» потратил на подписание игрока 90 миллионов фунтов стерлингов.