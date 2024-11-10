Помните Акинфенву? Его считали самым сильным футболистом планеты. И не зря - его удар с левой сильнее, чем у чемпиона UFC 🤯

Адебайо Акинфенва так и не стал звездой футбола, но... это еще как посмотреть.

Сверхгабаритный англичанин стал легендой не только фиферов, но и низших футбольных дивизионов Англии, где он суммарно наколотил больше 100 голов.

Теперь же 42-летний экс-футболист решил показать свою мощь на практике, где компанию ему составил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

И если правый боковый оказался лучше у профессионального бойца, то результаты удара левой поражают.

Может, позовем его в Поп-MMA?