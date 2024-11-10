Йылдыз забил гол и отпраздновал как Дель Пьеро. И это в день 50-летнего юбилея легенды 🔝

В матче очередного тура Серии А «Ювентус» дома в туринском дерби без особых проблем разобрался с «Торино» − 2:0. Первый гол в игре на счету Тимоти Веа, но более интересен второй, который забил Кенан Йылдыз. Ведь сделал он это в день, когда 50-летний юбилей отмечал его кумир Алессандро Дель Пьеро.

Турок всегда подчеркивал, что Дель Пьеро − его футбольный идол, тот, на кого он равняется: «В детстве моим кумиром был Алессандро Дель Пьеро. В моей комнате висели его постеры».

Когда Кенан оказался в «Ювентусе», то практически все забитые на юношеском уровне голы он праздновал в стиле легенды «бьянконери»: расставлял руки в стороны и высовывал язык − фирменный знак Дель Пьеро.

Перед этим сезоном, когда Йылдыз уже стал игроком основы, «Ювентус» дал ему не только новый улучшенный контракт, но и священный десятый номер, под которым за команду играли легендарные футболисты. Конечно же, в том числе Алессандро Дель Пьеро. Таким образом «Юве» подчеркнул статус турка и сильно завысил ожидания.

В концовке дерби Кенан не без ошибки защитника «Торино» откликнулся на подачу Франсишку Консейсау и забил головой.

Отпраздновал, как Дель Пьеро.

Получил приз «Лучший игрок матча» и выдал фразу: «Этот гол для моего кумира Дель Пьеро. Спасибо тебе, Алекс, и с днем рождения».

Послание дошло до адресата: Дель Пьеро поблагодарил и восхитился игрой Кенана и голом.

А вот главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта не совсем был доволен игрой турка: «Он может улучшить ассистентские навыки и больше помогать одноклубникам, вместо того чтобы постоянно идти в дриблинг».