«Дайте ему хорошего нападающего, и он побьет все рекорды по ассистам»: американцы в восторге от игры Миранчука против Майами 😍

«Атланта Юнайтед», за которую играет Алексей Миранчук неожиданно прошла «Интер Майами» в первом раунде плей-офф МЛС.

Команда россиянина выиграла решающий матч серии в гостях 3:2 и закончила сезон для Лео Месси!

На 21-й минуте матча Миранчук оформил голевую передачу. Для него это четвертый ассист за «Атланту», также на счету Алексея три гола.

«Атланта Юнайтед» вышла в 1/4 финала Кубка МЛС впервые за 5 лет. Фанаты очень сильно обрадовались вылету «Интера»:

📝 «Нахрен Майами!»

📝 «Представьте, что вас уделали Миранчук и Тиаре».

📝 «К черту их всех! К черту Суареса!»

📝 «Майами набрал наибольшее количество очков в истории. «Атланта» большую часть сезона была похожа на свалку, и в решающий день ей потребовалось чудо, чтобы вообще попасть в плей-офф. Это самый непредсказуемый результат в истории лиги».

📝 «Спасибо за избавление от Месси».

📝 «Этот пас от Миранчука 😍. Я хочу увидеть, как он поднимает кубок».

📝 «Дайте Миранчуку действительно хорошего нападающего, и он побьет рекорды по ассистам».

В 2019 году «Атланта» дошла до полуфинала турнира, а годом ранее выиграла трофей.

В 1/4 финала текущего розыгрыша «Атланта» встретится в гостях с «Орландо Сити». Получится повторить успех?