🤞 «Мне повезло, что я заканчивал карьеру». Роберто Карлос был шокирован уровнем 18-летнего Месси

Роберто Карлос вспомнил эмоции после первой встречи с Лионелем Месси на футбольном поле.

«Однажды Месси обыграл меня и прорвался мимо Каннаваро. Когда матч закончился, я повернулся к Фабио и сказал: «Боже мой, кто этот парень? Он новый Марадона!

Мне повезло. У меня осталось не так много времени до ухода на пенсию. Как справится следующее поколение защитников? Они ведь действительно будут пытаться остановить его. Я знал, что он будет лучшим игроком в мире. В будущем он выиграет все. Я был счастлив, потому что наблюдал за ним больше, чем играл против него», - признался бразилец.

Напомним, Месси оформил голевой пас в первом же матче против мадридского «Реала» в своей карьере. Ему тогда было всего 18 лет.