😳 Экс-тренер «Торпедо» лютует в третьем дивизионе Италии: после такой реакции его игроки точно не будут удаляться 😡
Думаете, в Серии А экспрессивный футбол? Это вы еще в третий дивизион не спускались!
В соцсетях бурно обсуждают эпизод из матча Серии C между «Триестиной» и «Джона Эрминио»: в середине первого тайма у хозяев заработал удаление латвийский нападающий Раймондс Кроллис. Казалось бы, что тут нового?
Может быть и ничего, но реакция Пепа Клотета (главный тренер «Триестины») выдалась незабываемой. Особенно для Кроллиса.
И да, многие (надеемся) вспомнили, что Клотет тренировал московское «Торпедо» в 2023 году. Нет ли здесь связи?