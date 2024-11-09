😳 Экс-тренер «Торпедо» лютует в третьем дивизионе Италии: после такой реакции его игроки точно не будут удаляться 😡

Думаете, в Серии А экспрессивный футбол? Это вы еще в третий дивизион не спускались!

В соцсетях бурно обсуждают эпизод из матча Серии C между «Триестиной» и «Джона Эрминио»: в середине первого тайма у хозяев заработал удаление латвийский нападающий Раймондс Кроллис. Казалось бы, что тут нового?

Может быть и ничего, но реакция Пепа Клотета (главный тренер «Триестины») выдалась незабываемой. Особенно для Кроллиса.

И да, многие (надеемся) вспомнили, что Клотет тренировал московское «Торпедо» в 2023 году. Нет ли здесь связи?