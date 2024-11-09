Флик установил очень жесткое правило в «Барселоне»: из-за него Кунде пропустил матч с «Лас-Пальмас»

«Барса» Флика - одна из сильнейших команд в Европе на данный момент.

Но таких сильных результатов могло бы не быть, если бы тренер не установил в команде дисциплину и жесткие правила.

Немец наказывает игроков за опоздания на тренировки. Поблажек нет ни для кого.

Педри ранее рассказал, что Жюль Кунде не сыграл с «Лас-Пальмасом» из-за того, что не приехал вовремя на тренировку.

Пау Виктор отмечал, что Флик может наказать даже за три секунды опоздания.