Флик установил очень жесткое правило в «Барселоне»: из-за него Кунде пропустил матч с «Лас-Пальмас»
«Барса» Флика - одна из сильнейших команд в Европе на данный момент.
Но таких сильных результатов могло бы не быть, если бы тренер не установил в команде дисциплину и жесткие правила.
Немец наказывает игроков за опоздания на тренировки. Поблажек нет ни для кого.
Педри ранее рассказал, что Жюль Кунде не сыграл с «Лас-Пальмасом» из-за того, что не приехал вовремя на тренировку.
Пау Виктор отмечал, что Флик может наказать даже за три секунды опоздания.