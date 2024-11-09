«Мы примерно на одном уровне»: даже сборная Сан-Марино тролит «Реал»

Нынешний сезон складывается плохо для «Реала» - отставание от «Барселоны» в Ла Лиге и уже два поражения в ЛЧ. Плюс к этому проблемы с Килианом Мбаппе.

«Реал» уже тролит даже сборная Сан-Марино.

Сан-маринцы выложили пост, предложив «Реалу» сыграть товарищеский матч: «Привет, «Реал». Вы пропустили семь голов в двух домашних матчах, примерно столько же мы пропускаем каждую игру.

И поскольку мы находимся примерно на одном уровне, мы хотели бы сыграть товарищеский матч. Подумайте и решите, когда вы сможете».