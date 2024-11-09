Жена Салаха – восхищение. Не ведет соцсети, занимается благотворительностью и работает биотехнологом

На протяжении всех семи лет в АПЛ Мохамед Салах является одним из самых ярких игроков чемпионата. Вингер помог «Ливерпулю» завоевать множество важных трофеев, включая титул Премьер-лиги. При этом египтянин не был вовлечен в скандалы.

Кроме того, он, как и его жена Маги, активно участвует в социальных проектах, как на местном уровне, так и в родном Египте.

Они познакомились в деревне Басюн и с юных лет посещали одну и ту же школу, а затем поженились. Сейчас воспитывают двух дочерей, Макку и Кайан.

Маги не очень активно ведет соцсети. Она занимается благотворительностью, часто посещая вместе с Мохамедом их родной город, а также другие районы страны, где они помогают людям.

Она также является биотехнологом – специалистом, изучающим потенциал использования живых организмов для решения технологических задач и возможности создания организмов с определенными признаками с помощью генной инженерии.

Вместе с мужем она также регулярно участвует в различных мероприятиях, связанных с исламским календарем. Маги поддерживала Мохамеда на протяжении всей его карьеры, пройдя весь путь: от молодого, никому не известного футболиста до звезды Премьер-лиги.