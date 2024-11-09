Каземиро назвал величайших игроков своего поколения: бразилец не включил в список Крооса и Модрича!

Каземиро в «Реале» Зидана составил супер трио с Лукой Модричем и Тони Кроосом в центре поля, выиграв вместе 3 Кубка чемпионов подряд.

Но бразилец не включил немца и хорвата в свою тройку лучших игроков своего поколения. Из «Реала» Каземиро назвал только Криштиану Роналду. С португальцем он также успел поиграть в «МЮ».

Также бразилец выделил Неймара, с которым играл в сборной Бразилии. И Лионеля Месси.

«Лионель Месси оставил свой след. Этого нельзя отрицать. Он всегда был соперником, и с «Барселоной», и с Аргентиной. Избежать этого было невозможно. Но те, кто любит футбол, любят Месси. Было приятно играть против него. Он парень, который не нуждается в комментариях. Им просто нужно восхищаться».

«Я видел Роналдо [Назарио], я видел Зинедина Зидана. Но, без сомнений, эти трое — лучшие в мое время».