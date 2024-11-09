Атакующее трио каталонцев Рафинья-Левандовски-Ямаль мощнее всех в Европе начало сезон: 55 голевых действий в 16 матчах. Фанаты разглядели закономерность: в клубе уже были тройки атаки с похожей природой.

Кажется, в «Барселоне» вывели формулу успеха. Выглядит так:

Бразилец 🇧🇷 + выпускник «Ла Масии» 🧑‍🎓 + чистая девятка 9️⃣ = голы.

Эпоха с Роналдиньо и Самюэлем Это'О – одна из самых запоминающихся для болельщиков «Барсы». Бразилец стал олицетворением красивой игры, а его имя нарицательным. «Золотой мяч»-2005 – пик формы Р10. Вместе с острейшей девяткой в лице Это'О и молодым Месси каталонцы взяли Ла Лигу в 2005-м и 2006-м, ЛЧ-2006 и два Суперкубка Испании (2005 и 2006).

Трио МСН в подробном представлении не нуждается. Неймар – единственный бразилец, которого сравнивали с Роналдиньо. Настолько был хорош. Луис Суарес – образцовая девятка. 198 голов за шесть лет. Креативного вингера и мощного завершителя сбалансированно дополнял заматеревший Месси-плеймейкер. Успехи сопоставимы с предыдущим трио: 2 Ла Лиги, ЛЧ, 3 Кубка Испании и Суперкубок УЕФА.

«Барса»-2024: креативный бразилец на левом фланге, одна из лучших девяток современности и молодой суперталант «Ла Масии». Ждем Ла Лигу и ЛЧ?