Вингер мадридского «Реала» Винисиус стал одним из самых обсуждаемых игроков 2024 года, но бразилец встречает много критики от футбольной общественности. И хотя его футбольные достижения постоянно привлекают внимание, его личная жизнь не менее интересна.

Представляем вам подругу Вини – Мария Джулия Маццалли, звездой бразильских реалити-шоу.

Родилась 30 октября 1995 года, стала известна после участия в реалити-шоу De Férias com o Ex («В отпуске с моим бывшим»).

Слухи об отношениях Винисиуса и бразильской звезды ходят с 2019 года, но некоторое время вингер «Реала» их отрицал. Позже пара начала делиться совместными фотографиями и сомнения исчезли.