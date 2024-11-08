🤨 Самый недооцененный футболист мира играет в одной из худших команд топ-5 лиг. И за него никогда не платили больше €1 млн 🤯

Кевин Штегер - 31-летний хавбек «Менхенгладбаха», которого вы почему-то не знаете. Или это не так?

В прошлом сезоне он принял прямое участие в четверти всех голов «Бохума». Но есть ощущение, что цифры могли бы быть гораздо выше. Вы не поверите, но в Бундеслиге никто не сделал больше ключевых передач - даже в сенсационном «Байере», «Баварии» и «Дортмунде». Штегер же оформил таких пасов аж 127. Но в привычной статистике мы обнаружим лишь 10 ассистов.

Но и это не все. Кевин - лучший в Европе по передачам под удар. В прошлом сезоне у него их было 231. Но и в этом полный порядок, несмотря на смену клуба - Штегер по-прежнему в топ-5.

По продвижению мяча немец второй на континенте.

В общем, вы уже поняли масштабы мощности «серого кардинала» креативности. Но знаете, что самое странное?

Да, за него никогда не платили больше €1 млн.