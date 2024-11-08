📹Леау повторил знаменитую разминку Марадоны. Получилось максимально похоже

В апреле 1989 года появилось знаменитое видео разминающегося форварда «Hаполи» Диего Марадоны. Аргентинец в течение нескольких минут абсолютно расслабленным вытворял с мячом все, что ему хотелось. Впечатляли даже не сами трюки, а то как легко у него все получалось.

Сняли его перед ответным матчем полуфинала Кубка УЕФА против «Баварии», который неаполитанцы играли на выезде. В первой игре итальянцы победили − 2:0, по этой причине Марадона был очень уверен в себе и не зря. В Германии он сделал ассистентский дубль (2:2), а затем огорчил «Штутгарт» в одном из финальных матчей (тогда их было два) − «Наполи» стал чемпионом.

Спустя тридцать пять лет форвард «Милана» Рафаэл Леау решил повторить то видео Марадоны.

Португалец точно не был так расслаблен, как Диего, но как будто часть трюков получились действительно хорошо. А вы как считаете?

Кстати, вот оригинал полностью.