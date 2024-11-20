Как организовать ежегодный футбольный матч в деревне на 170 человек. История, после которой верится в невозможное

Жители больших городов привыкли, что поиграть в футбол – это не какая-то масштабная проблема. Собираетесь с друзьями, берете мяч, арендуете площадку или находите бесплатную – и рубитесь, сколько захочется. Сложнее в мегаполисе лишь организоваться: то дети не хотят выйти на улицу, то друзья заняты после работы.

В Обросове – деревне в Боровецком сельском поселении Вологодской области – все не так. Здесь каждый футбольный матч – маленькое чудо.

По данным переписи 2002 года, в деревне (а это самый крупный населенный пункт в округе) живет 328 человек, фактически – около 170. Ближайший город Сокол на 35 тысяч человек находится в 8 километрах.

Несмотря на малонаселенность, в Обросове стараются развивать футбол. В 2022-м проект «Футбол по-боровецки» стал региональным призером конкурса «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным футбольным инициативам.

Обросово – небольшая деревня на 170 человек. Ежегодный футбольный матч организует методистка местного ДК

Ежегодный матч в Обросове организует Оксана Юрова . Она уже 10 лет работает в местном Доме культуры, где занимается досугом жителей, в основном детей и пенсионеров.

«Я методист в Доме культуры, так что вся жизнь в деревне, можно сказать, проходит через меня, – рассказывает Оксана Спортсу. – По образованию я инженер лесопаркового хозяйства, но работать по специальности не хотела, место учебы выбрала по личным обстоятельствам. В 2013-м после выпуска пошла в ДК – просто тут была работа. Не жалею.

У нас не какая-то прямо глухая деревня: есть три многоквартирных дома, библиотека, почта, Дом культуры и магазин.

Большинство жителей деревни – пенсионеры, им работа уже не очень нужна. Молодые заняты в социальной сфере – школа, медпункт. Можно работать в колхозе – у нас выращивают картофель».

В этот момент связь обрывается. Интернет в Обросово работает так себе, звонки в мессенджерах срываются, так что перезваниваю по телефону – и спрашиваю про мероприятия обросовского Дома культуры.

«Из глобального – у нас есть районный праздник «Боровецкая картошка, слава и хвала тебе!» – продолжает Оксана. – Раньше бывали «Веселые старты», каждую неделю – игры для детей и квесты, раз в месяц – какие-то мероприятия для пожилых и взрослых жителей и дискотеки, а еще концерты на значимые события – День матери и 9 мая. Концерты – самодеятельность жителей деревни: кто-то умеет петь, кто-то – стихи читать. Дети принимают участие, взрослые – тоже. У нас есть коллектив «Сударушка». На концерты приходят местные. Так что делаем чисто для себя. Иногда выезжаем на конкурсы или приглашаем кого-то из района или города, каких-то приезжих звезд: коллектив «Гармония» из Дома культуры деревни Литега, вологодского певца Павла Малышева. Людям нравится, они приходят, слушают, 30-40 зрителей бывает.

Раньше был детский сад, но в этом году закрылся – маленьких деток у нас нет, некому в него ходить.

Есть школа. Она рассчитана на большое количество людей – это двухэтажное кирпичное здание, – но в последнее время молодежи и детей меньше. Сейчас там обучается 27 деток. У нас девятилетка, в первом классе – два ребенка, во втором – один.

Я работаю и в школе тоже, так что могу сказать: когда мало детей в классе – это хорошо, а не плохо. Если вас 30 человек, то домашнее задание спросят раз в неделю, а здесь спрашивают каждый день – надо готовиться! Если что-то не понял – объяснят. Да, может быть, одному скучно сидеть, но для обучения так лучше – такое индивидуальное занятие на каждом уроке. Но так только во втором классе. Обычно по три человека в классе, максимум – пять».

В 2018-м в Обросове провели первый футбольный матч – с судьей, манишками, разметкой и гостем – профессиональным футболистом. Собрали 40 зрителей!

Возле школы в Обросове есть стадион – небольшое травяное поле, окруженное деревьями. Одни ворота сломались, и местные сварили новые из труб. Однако собрать команду на полноценный матч, да еще и среди детей одного возраста, было практически невозможно.

«В 2018 году ребята пришли и сказали: «Мы хотим играть в футбол. Помогите, пожалуйста, – рассказывает Оксана Юрова. – Решили пригласить детей из других деревень, чтобы организовать настоящий матч. Они все друг друга знают, дружат. Просто нужно было помочь им все организовать: собрать всех, сделать разметку на поле, найти мяч и судью.

Мы не думали, что этот матч превратится в традицию. Просто хотели сделать какое-то мероприятие для детей и поиграть в футбол.

Матч судил учитель физкультуры – Алексей Устинов, судья третьей категории. Он разметил поле и привез манишки для детей – зелененькие и оранжевые. Обувь и одежда у детей была своя. Позвали зрителей на стадион, подключили всех бабушек и дедушек и повесили афиши матча. Пришли 40 зрителей (без учета игроков). Для такого мероприятия это очень много. Мы раздали зрителям флаги, начали матч с гимна.

В игре участвовали дети от 10 лет. Старшим – точно меньше 18, наверное, лет 14 или 15.

На матч приехал Максим Мешалкин, футболист вологодского «Динамо», с которым дружит наш судья и учитель физкультуры Алексей Устинов. Максим привез игровую форму, дал померить, а после матча вручил подарки. Дети были очень рады, спрашивали, как стать футболистом, что для этого нужно. Максим дал наставления, сказал, что нужно много трудиться – и никаких вредных привычек.

После того матча дети стали чаще собираться и играть».

В следующем году к Оксане снова пришли молодые футболисты и настойчиво спрашивали: «Когда новый матч?». Так боровецкий микротурнир между деревенскими детьми стал проводиться каждый год.

Теперь матч – важное событие в деревне и часть районного фестиваля. Поучаствовать в нем съезжается молодежь из соседних поселений, а старшее поколение жителей приходит поболеть и вспомнить молодость

С 2021 года «Футбол по-боровецки» постепенно выходит на новый уровень. Сначала ребята играли мячом, который привозил физрук, своего у них не было. Потом в Обросове объявили сбор денег на мяч – поставили ящичек для пожертвований в деревенском магазине.

«Когда мы объявили сбор, к продавцу подошел мужчина. Он сказал: «Я не хочу помогать деньгами, но куплю детям мяч», – и привез очень хороший мяч, – вспоминает Оксана. – Мы до сих пор не знаем даже, как зовут этого человека. Нам бы на такой мяч точно не хватило».

На те средства, что уже были собраны, купили маленький кубок с фигуркой футболиста.

Спустя время в Обросово начали приглашать соперников из других деревень – обычно это сборные, потому что собрать целую команду из одной деревни нереально. Также приезжали команды из городов – Кадникова и Сокола. Наконец, в 2024-м, спустя шесть лет после первой игры, матч в деревне стал традиционным. Правда, это уже не отдельное событие, а часть ежегодного фестиваля.

«В этом году, 21 сентября, у нас был районный праздник «Боровецкая картошка, слава и хвала тебе!» – продолжает Оксана. – Матчи получаются более зрелищными – приезжают люди со всего района. В этом году участвовали и девочки, и мальчики в возрасте от 10 до 13 лет. Против нас была команда «Сухона» из города Сокол, ее тренирует наш большой друг – футболист Максим Мешалкин.

Дети, которые играли в первом матче, теперь играют для себя. Некоторые уже выпустились из школы, летом – где-то на практике или учебе. Их не собрать на матч, но между собой просто так они иногда играют.

Ребята сдружились и теперь вместе занимаются спортом. Не гоняют на мотоциклах и курят где-то, а по вечерам играют в футбол! Может, если у ребят появится возможность заниматься, они смогут реализовать интерес к футболу, который получили благодаря нашим матчам.

Заниматься спортом на более серьезном уровне – сложно: в нашей округе очень плохая дорога, у многих родителей нет возможности возить детей куда-то, так что ребята бегают на стадионе, учатся футбольным приемам у детей, которые приезжают на матчи из города.

У одной девочки родители работают в Соколе, и она занималась футболом в секции на Сухонском картонно-бумажном комбинате. Там играют дети сотрудников. Девочка два раза принимала участие в наших матчах, а в прошлом году ходила в секцию. Она еще маленькая, четвертый класс, может быть, еще станет футболисткой!

Очень приятно, что РФС обратил на нас внимание. Мы получили диплом, нас признали. Благодаря нашему матчу спортом заинтересовались люди старшего поколения. 30 лет назад у нас в районе была футбольная команда Боровецкого поселения. И вот на игру ребят пришли посмотреть те, кто играл в футбол тогда! Они болеют, настраивают команду и подсказывают, что нужно делать. Видно, что они скучают по футболу, а наш матч – важное событие и возможность вспомнить молодость.

Мы думали организовать матч и для них, но это очень уж сложно да и просто страшно – все-таки возрастные люди, у всех какие-то свои болезни. Мало ли что может случиться.

Мы ни в коем случае не собираемся останавливаться. Нам нужно только немного модернизироваться: купить форму, сетки для ворот, вратарские перчатки (у нынешнего поколения их нет). Зато мяч у нас есть – тот, который подарил добрый мужчина.

Акцент теперь будем делать больше на маленьких детках – в 2023-м это всем очень зашло. Соберем новую команду и возьмем больше девчонок».

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10 декабря стартует новый, пятый сезон конкурса конкурса «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным футбольным инициативам. Это еще один шанс для энтузиастов, развивающих футбол в локальных сообществах, рассказать свою историю, стать заметнее – и вдохновить других.

Фото: ФК «Динамо» Вологда

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