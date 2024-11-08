Лэмпард выбрал самого сложного соперника в карьере. И это не Месси

Экс-хавбек «Челси» Фрэнк Лэмпард был одним из гостей подкаста The Overlap. Во время выпуска его партнер по сборной Англии Гари Невилл спросил о том, кого он считает самым сложным игроком,, против которого Лэмпс играл.

«Иньеста», − быстро и не задумываясь ответил Лэмпард. − Он может наброситься на тебя с любой стороны».

«Немногие игроки полузащиты, играющие в центральной зоне, хотели так много на себя брать. Они хотят пасовать или бегать. Я поиграл с великими игроками, тем же Стиви Джи. Он был великолепен физически, но в некоторых случаях, когда он открывался рядом с тобой и мог пойти в любую сторону, ты не мог к нему подойти».

«Он [Иньеста] и Хави, когда они играли в той команде, были чем-то совсем иным».

На протяжении всего периода карьеры Фрэнка Лэмпарда «Челси» конкурировал с «Барселоной», поскольку обе команды доминировали в Лиге чемпионов.

Но несмотря на то, что в составе «Барселоны» были такие игроки, как Месси, Роналдиньо и Хави, именно Иньеста пугал Лэмпарда больше всего.