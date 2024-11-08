❗ «Юнайтед» хочет перехватить Дэвиса у «Реала». Известны требования канадца по зарплате

GiveMeSport сообщает, что Альфонсо Дэвис готов к варианту с переходом в «Манчестер Юнайтед».

Игрок изложил условия, на которых он согласен присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы ищут варианты усиления позиции левого защитника, в связи с чем и рассматривают кандидатуру канадца.

Дэвис хочет зарабатывать £240 тысяч еженедельно, а также получить подписной бонус в размере £10 млн.

Тем не менее, фаворитом на игрока по-прежнему считается «Реал Мадрид».

Альтернативой считается защитник «Милана» Тео Эрнандес.