📝 Marca уже считает расклады на попадание «Реала» в топ-8 ЛЧ. Похоже, у них проблемы

Кто бы мог подумать, что в ноябре мы будем считать расклады на выход мадридского «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов? Удивительно, но... Marca!

Испанская газета пришла к выводу, что «сливочным» нужно победить в трех матчах из четырех оставшихся, чтобы попасть в топ-8. Тогда «Реал» напрямую попадет в плей-офф, минуя стыковой раунд.

Если быть точнее, то «Мадриду» необходимо набрать 15 очков. А сейчас у них только шесть.

Турнирная таблица на экваторе первой стадии соревнований выглядит неожиданным образом. Действующие победители лишь на 18-й строчке.

Прогноз фанатов.

💭 «Возможна победа над «Ливерпулем», «Зальцбургом» и «Брестом». С «Аталантой» будет сложно».

💭 «Это падение «Реала». Даже клубы, названные как пароль от Wi-Fi смеются над нами».

💭 «Уже представляю, как «Ливерпуль» ждет этот матч».

💭 «Нам не одолеть «Ливерпуль».

💭 «Мы справимся».

Напомним, «Реал» ждут гостевые матчи с «Ливерпулем», «Аталантой» и «Зальцбургом», а также домашний матч с «Брестом».

Ваши мысли?