🚨 Важные новости о будущем Левандовского в «Барселоне». Похоже, что планы изменились

Важнейшие новости из стана «Барселоны».

Diario Sport пишет, что Роберт Левандовски готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

Издание добавляет, что впечатляющая форма поляка охладила интерес сине-гранатовых к Эрлингу Холанду.

Мнение фанатов.

💭 «Но возраст тоже нужно учитывать. Ему осталось не больше двух лет на топ-уровне».

💭 «Если он все еще в форме, оставьте его. Все так просто».

💭 «Он не становится моложе, и им нужно искать его будущую замену. По возрасту Холанд был бы идеальным варинатом, но Салах также является подходящей кандидатурой».

💭 «Если он готов снизить зарплату, то я больше хотел бы видеть Роберта».

💭 «Важно не упустить момент, когда его нужно будет менять».

💭 «Хороший вариант. А в 2026-м взять на его место Дьокереша».

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