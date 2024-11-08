🚨 Важные новости о будущем Левандовского в «Барселоне». Похоже, что планы изменились
Важнейшие новости из стана «Барселоны».
Diario Sport пишет, что Роберт Левандовски готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.
Издание добавляет, что впечатляющая форма поляка охладила интерес сине-гранатовых к Эрлингу Холанду.
Мнение фанатов.
💭 «Но возраст тоже нужно учитывать. Ему осталось не больше двух лет на топ-уровне».
💭 «Если он все еще в форме, оставьте его. Все так просто».
💭 «Он не становится моложе, и им нужно искать его будущую замену. По возрасту Холанд был бы идеальным варинатом, но Салах также является подходящей кандидатурой».
💭 «Если он готов снизить зарплату, то я больше хотел бы видеть Роберта».
💭 «Важно не упустить момент, когда его нужно будет менять».
💭 «Хороший вариант. А в 2026-м взять на его место Дьокереша».
Что думаете?