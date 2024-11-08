Неймар опять сломался и может уйти уже зимой. Вот во сколько он уже обошелся «Аль-Хилалю»

Переход Неймара в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» должен был стать победой как для конкретной команды, так и для всей лиги. Да, у форварда были некоторые проблемы с травмами, но его возраст позволял ему быть в обойме практически любого клуба Европы.

Бразильца переманили на огромные деньги и выхлоп от этого перехода получился очень слабым. Неймар дебютировал за «Аль-Хилаль», а потом получил серьезную травму. Причем восстановление пошло не по плану и сроки возвращения постоянно откладывались.

Спустя год форвард вернулся на поле, но снова повреждение, на этот раз бедро и сроки в 4-6 недель. Саудовцы уже задумались о расторжении контракта. Но во сколько уже обошелся Неймар «Аль-Хилалю»? Посчитали в GiveMeSport.

120 млн евро за один гол;

40 млн евро за одну голевую передачу;

17,14 млн евро за один матч;

306 тысяч евро за каждое касание мяча;

280 тысяч евро за каждую минуту на поле.

Кажется, что это номинант на худший трансфер в истории по цена/качество.