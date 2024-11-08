⚡ Моуринью возвращается в АПЛ? Похоже, Жозе даже знает куда😱

Эдди Хау может покинуть «Ньюкасл», а на его место уже есть претендент.

The Guardian сообщает, что Жозе Моуринью следит за ситуацией и рассчитывает занять пост наставника «сорок», если появится возможность.

Португалец считает, что у него остались «незаконченные» дела в Премьер-лиге, а «Ньюкасл» - лучший шанс, чтобы их выполнить.

Фанаты неоднозначно оценили новость.

💭 «Он должен успокоиться. Его стиль футбола уже не работает».

💭 «Ух ты! Этот чувак действительно пал, раз готов на любую работу из-за денег».

💭 «А чему удивляться, судя по его отношению к туркам?»

💭 «Он больше никогда не добьется успеха в АПЛ. Это все».

💭 «Моуринью с неограниченным трансферным бюджетом превзойдет Пепа в АПЛ».