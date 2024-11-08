Жара в Португалии: самые красивые болельщицы на матче «Бенфика» - «Порту»🔥

В эти выходные в столице Португалии будет жарко! В воскресенье «Бенфика» принимает «Порту».

Столичный клуб после 9 туров набрал 22 очка, имеет матч в запасе и третью строчку в чемпионате. У «Порту» 27 очков после 10 туров. Обе команды опережает лидер турнирной таблицы – «Спортинг», набравший 30 очков после 10 туров.

Давайте посмотрим, кто будет на трибунах поддерживать игроков «Бенфики» и «Порту».

Начнем с хозяев поля:

За главную звезду «Бенфики» Анхеля Ди Марию болеет жена Жорджелина.

Николаса Отаменди поддерживает жена Селесте.

За голкипера Анатолия Трубина будет переживать прекрасная Марьяна.

Эвангелоса Павлидиса поддержит Марианна.

За Флорентину Луиша болеет супруга Бруна.

А теперь перейдем к гостям:

Лидера «Порту» Пепе поддерживает жена София.

За голкипера Диогу Кошту болеет очаровательная Катарина.

За полузащитника Галено болеет невеста Лорена.

За арендованного «Порту» у «Арсенала» Фабиу Виейру болеет красотка Карина.

Неуэна Переса поддержит Селесте.