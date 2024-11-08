Из четырех команд пока квалифицировалась только одна🤨: смотрим, как дела у испанцев в Лиге чемпионов

Мы подошли к экватору первого этапа Лиги чемпионов – из восьми туров сыграно четыре. Предлагаем посмотреть, в какой ситуации сейчас находятся клубы Ла Лиги.

Испанию представляют «Барселона», «Реал Мадрид», «Атлетико» и «Жирона».

Напомним, что первые восемь команда напрямую проходят в плей-офф, а второй восьмерке придется побороться за участие в следующем этапе.

На сегодняшний день от Испании квалификацию точно прошла только одна команда – «Барселона». «Жирона» занимает 29-ое место в таблице и уже не имеет шансов на выход плей-офф.

У «Мадрида» и «Атлетико» шансы остаются. Если расклад не изменится, то команда Диего Симеоне, занимающая сейчас 23-е место, поборется за выход в 1/8 с «Аталантой» или «Манчестер Сити».

А «Реалу», идущему 18-м, предстоит встретиться с 15-м или 16-м представителем рейтинга – с «Селтиком» или «Динамо Загреб».

Что касается 1/8 финала и испанских команд, то «Барса» сыграет либо с «Ювентусом», либо с «Арсеналом», либо с «Фейеноордом», либо с «Брюгге».

«Реал Мадрид», если пройдет квалификацию, встретится с «Ливерпулем» или «Спортингом», а «Атлетико» с «Боруссией Дортмунд» или «Астон Виллой».