«Мы хотя бы забили два гола»: «Црвена Звезда» жестоко высмеяла «Реал Мадрид» после собственного поражения от «Барселоны» 😅

«Црвена Звезда» жестоко высмеяла «Реал Мадрид», опубликовав сообщение после собственного поражения от «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Реал» под руководством Карло Анчелотти переживает тяжелый период, потерпев два громких поражения. Сначала обидное Класико на «Сантьяго Бернабеу» (0:4), а потом унижение от «Милана» в Лиге чемпионов (1:3).

«Црвена Звезда» решила воспользоваться ситуацией, чтобы потроллить «Реал Мадрид». После собственного поражения со счетом (2:5) от «Барсы» в последнем матче Лиги чемпионов, команда из Белграда сравнила свою игру с игрой «Реала» в Класико.

Клуб опубликовал сообщение на платформе «X», прикрепив к нему видео:

«Привет, «Реал Мадрид», может мы и проиграли, но мы забили два гола».

Болельщики оценили креатив в комментариях:

💬«Все издеваются над «Мадридом» в последнее время».

💬«Реал» сделали...за это мы и любим футбол».

💬«Класс, «Реал» прожарил клуб, о котором я раньше и не слышал».

💬«Эти парни должны «Мадриду».

💬«Мадрид» сейчас так легко прожарить».