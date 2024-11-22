15 лет назад «Рубин» второй раз подряд стал чемпионом! Назовите всех из той команды Бердыева!
21 сентября 2009-го казанский «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и второй сезон подряд стал взял золото!
Назовете всех, кого Курбан Бердыев выпускал в золотом сезоне-2009?
Результаты теста пишите в комментарии. Алга!
Квирквелия неправильно записывал, Портнягина вспомнил,но не записал,Горбанца бы точно не вспомнил,обидно за Петра Быстрова(про тепловой удар можно было вспомнить),про Гаджиева не знал,ну а Котляров и Мирзаев - для меня неизвестные имена.
Основу всю назвал, а большинство из остальных игроков и не слышал никогда.
Касаев, Портнягин, Адамов, Кабзе мимо
Не хватает наших клубов в Европе