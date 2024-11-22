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15 лет назад «Рубин» второй раз подряд стал чемпионом! Назовите всех из той команды Бердыева!

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21 сентября 2009-го казанский «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и второй сезон подряд стал взял золото!

Назовете всех, кого Курбан Бердыев выпускал в золотом сезоне-2009?

Результаты теста пишите в комментарии. Алга!

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