Новый формат ЛЧ ругали за предсказуемость. Похоже, критика была напрасной

Главным доводом противников нового формата Лиги чемпионов было то, что топ-клубы займут все первые места и выйдут в плей-офф напрямую, а более слабые клубы или вылетят сразу, или окажутся на позициях для плей-аута (двух дополнительных матчей за право продолжить участие).

Однако позади ровно половина дистанции лиговой фазы − общей таблицы на 36 команд. И что мы видим? В восьмерке лучших только половина команд входит в десятку по коэффициенту УЕФА, остальные клубы занимают позиции ниже двадцатой.

К примеру, никого особо не удивляет присутствие в верхней части таблицы «Ливерпуля», «Интера» и «Барселоны». Но разве никого не впечатляет то, как показывают себя «Монако», «Брест», «Астон Вилла» и «Спортинг»?

Вот как выглядит целиком таблица Лиги чемпионов. В ней клубы расставлены в соответствии с очками, которые они набрали. В столбце сразу после названия прописано место в командном рейтинге УЕФА, а в последнем − разница между позициями.

Это дает нам понять, какие команды показывают результат ниже ожидаемого, а какие − выше. Самый впечатляющий рывок и разница у «Бреста» − 36 место в таблице кэфов УЕФА и 4 место в реальной ЛЧ. Далее идут «Монако», Астон Вилла», «Спортинг», «Селтик» и «Лилль».

Самый большой провал у «Лейпцига» − сразу минус 24 позиций. Также вообще не впечатляют «ПСЖ», «Бавария» и «Мадрид». Те топ-клубы, которым все мы рисовали первые места.

Единственный минус подобного рейтинга − он не учитывает календарь. Некоторые команды уже отыграли самые сложные матчи, для других они впереди.

А чье место в таблице Лиги чемпионов больше всего удивило вас и разочаровало? Пишите в комментариях.