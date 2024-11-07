📹Маленькая дочь защитника «Бешикташа» помахала папе, а он не заметил. Реакция малышки тронет любого

В очередном туре Лиги Европы турецкий «Бешикташ» дома принимал «Мальме». Команда Джованни ван Брокхорста оказалась сильнее − 2:1. Причем все три гола забили после 75-й минуты − на 76-й, 85-й и 90+3-й.

Перед матчем на трибунах стадиона разыграли настоящую драму. В главных ролях оказалась дочь защитника «Бешикташа» Юнаса Свенссона. Она сидела на руках у мамы, которая показала ребенку разминающегося на поле папу. Малышка помахала отцу, но тот явно был сильно увлечен и не заметил этого. Реакция ребенка может разбить сердце.

Правда, девочка сдержалась и не заплакала. Возможно, что помогли слова мамы, которая сразу стала ей что-то говорить и успокаивать.

Вот как на видео отреагировали в комментариях:

💭«Оу, это так печально».

💭«Не плакать!»

💭«Я бы незамедлительно бы дал этому монстру, который расстроил малышку, красную карточку».

💭«Куда ни глянь, везде турецкая драма».

💭«Она же это запомнит на всю жизнь и потом ему предъявит».