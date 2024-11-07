Моя твоя не понимать: Педри рассказал о самой неудобной ситуации - оказалось, что в ней замешан Локи😅

Игрок «Барселоны» Педри поделился забавной историей в эфире испанского шоу «Martínez y Hermanos».

Футболиста попросили рассказать о неудобном для него моменте, и Педри сразу же вспомнил о своем знакомстве с голливудским актером и звездой фильмов Marvel Томом Хиддлстеном.

«После матча Лиги чемпионов с «Баварией» мне сказали, что Том Хиддлстон хочет сфотографироваться со мной. Я ничего не имел против, подумал, ок, сделаю фото и пойду. И как же я был удивлен, когда понял, что фото ему не нужно - он хотел пообщаться! Он говорил а я всю дорогу отвечал ему только: «Yes, yes, yes». Дело в том, что я почти не знаю английский», - признался Педри.